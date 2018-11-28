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سياسي
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:01 م

استياء "خطة النواب" من عدم الالتزام بتوصياتها فى الحساب الختامى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
السيد السعدني
dostor.org/2414426

‎أعربت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استيائها بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصياتها التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016-2017، كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت فى تقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016-2017.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستخاطب وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية 2016-2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.

وجاءت أبرز التوصيات التى لم يتم تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويًا، وما يترتب على ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث ترى اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية، متضمنة ربطًا مقدرَا لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يُحدد هذا الربط على أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصي لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلى عدم إمكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.

وكانت اللجنة قد أوصت، في هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التى تعانى من تحقيق خسائر العام سنويًا، تتولى إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر.

كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤثر بشكل مباشر علي كفاءة أداء الهيئات، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة.

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