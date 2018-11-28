نجل رئيس البرزيل يقترح تطبيق بروتوكول باليرمو ضد كوبا وفنزويلا

حذر ابن الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسنارو من أن البرازيل ستتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة فنزويلا وكوبا.



وقال ادواردو بولسونارو، النائب عن ولاية ساو باولو، الثلاثاء، أن وزير العدل في المستقبل، القاضي سيرجيو مورو، سوف يتقدم بطلب الى الأمم المتحدة لتفيعل بروتوكول باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وذلك "بتجميد الأموال وكل ما يتعلق بالدكتاتوريتين الكوبية والفنزويلية".



وقال بولسونارو الابن "نحن نعتزم تجميد كل شيء يجعل الناس يجوعون"، مشيرًا إلى أنه سيسعي خلال رحلته إلى الولايات المتحدة للبحث عن معاهدة دولية تساهم فى تطبيق أقصي العقوبات على كوبا وفنزويلا.



يشار إلى أن الرئيس البرازيلي المنتخب، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن معارضته القوية لحكومة كراكاس، دافع عن تعليق فنزويلا لسوق الجنوب المشترك (ميركوسور).



وكشفت وسائل الإعلام البرازيلية الروابط بين الرئيس المنتخب وابنه مع السناتور ماركو روبيو وستيف بانون، كبير الاستراتيجيين في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.