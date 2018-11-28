"الصحة": إنشاء 27 وحدة لمكافحة التدخين بالمحافظات

قالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إن مواطن من بين كل 6 مواطنين يتوفى بسبب التدخين عالميًا، لافتة إلى أنه في 2030 سوف تتركز كتلة المدخنين في الدول النامية.



وأشارت خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن جهود مكافحة التدخين إلى إنشاء 27 وحدة في المحافظات لمكافحة التدخين، بالإضافة إلى إنشاء دليل إرشادي للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.



وأكدت أنه تم رصد نسب التدخين في مصر من خلال العديد من المسوح الطبية مشيرة إلى ضرورة الوعي بخطورة التدخين لأنه يسبب العديد من الأمراض التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين.



أوضحت أن القانون المصري يمنع الدعاية المباشرة للتبغ، مشيرة إلى أنه يتم التحايل على ذلك من خلال مشاهد الدراما.



وأشارت إلى أن رفع الضرائب على التبغ ساهم في خفض الاستهلاك للسجائر، موضحة أن القانون يمنع بيعها لمن هم أقل من 18 سنة.