القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
عالم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:57 م

"معيط" في حواره مع "بلومبرج": مصر لن تقترض مجددًا من صندوق النقد

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
نيفين أشرف
dostor.org/2414421

أكد وزير المالية محمد معيط إن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي عندما ينتهي برنامجه البالغ 12 مليار دولار في العام المقبل، لكنه منفتح على الحفاظ على علاقة أكثر مرونة مع البنك متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين.

وقال معيط، خلال حواره مع وكالة «بلومبرج» الأمريكية: «نحن الآن في وضع قد لا يحتاج إلى تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي».

وأشار إلى إمكانية استمرار التعاون مع الصندوق، مضيفًا: «لكن دعني أقول مرة أخرى أن هذا لا يعني أننا سنطلب المزيد من التمويل».

وأكد معيط أن مصر تسعى إلى الإدراج في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة في بنك «جي. بي. مورجان» الأمريكي لتعزيز تدفق المستثمرين من المؤسسات الأجنبية إلى سوق ديونها المحلية، بعد خطوات مماثلة من المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى.

وأوضح وزير المالية أنه في السنة المالية الجديدة ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية لدى مصر قابلة للتحكم في اليورو.

وتابع: «قد يستغرق إدراج مؤشر في بنك جي. بي. مورجان وقتًا أطول، ولكن إذا استطعنا إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019، فسيكون ذلك بمثابة خطوة رائعة، إذ أن هذه الأدوات ستساعد على تقليل تكلفة الاقتراض».

وقال معيط إن الحكومة ستعود إلى السوق مرة أخرى في أوائل عام 2019 لكنها قد تتطلع إلى التنويع في الدين وكذلك الديون المقومة باليوان، كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء لها، مرتبطة بمشاريع بيئية، في السنة المالية 2018- 2019 المنتهية في يونيو، لكن من غير المرجح أن تطلق أول سنداتها الإسلامية، أو الصكوك، حتى السنة التالية، وأضاف: «سنعمل على تنويع العملات وسنعمل على تنويع المنتجات».

وقالت الوكالة الأمريكية إن التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولي ساعدت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في السندات المحلية، وتجديد احتياطي العملات الأجنبية، لافتة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة متعددة للحد من الديون وتتخذ خطوات لجذب مزيد من المستثمرين المؤسسيين.

"معيط" في حواره مع "بلومبرج": مصر لن تقترض مجددًا من صندوق النقد
موضوعات متعلقة

"المالية" تكشف عن خطة لتنويع مصادر التمويل فى 2018-2019

بلومبرج: مصر تستكمل إصدارات الصكوك الأجنبية لجذب مستثمرين جديد

بلومبرج: مفاوضات مصر مع "جي بي مورجان" خطوة جادة لبيع سنداتها

رهانات تيمبلتون والمشرق على سندات البحرين تؤتي ثمارها بإتمام صفقة الإنقاذ

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 3 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 3 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 4 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 5 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ 5 أيام

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

مدرس التنمر أمام النيابة: لم أقصد الإهانة.. وبسملة: لا أريد حبسه

بدء أعمال ترميم وتجميع تمثال للملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر

تفاصيل حفلي زياد الرحباني وسعاد ماسي بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

9 قرارات مهمة للحكومة عقب اجتماعها اليوم

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

تفاصيل الجلسة السرية بين مدرب ليفربول ومحمد صلاح

ألبومات الصور

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

9 قرارات مهمة للحكومة عقب اجتماعها اليوم

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

تفاصيل الجلسة السرية بين مدرب ليفربول ومحمد صلاح

ads
كشكول

«تحيا مصر بالتعليم» تشكر «شوقي» لاستجابته في تعديل الامتحانات

الجامعة الأوروبية توقع اتفاقية تعاون مع «بوليتكنيك» الاسبانية

تعرف علي مهام واختصاصات نائبا «التربية» و«التعليم العالى»

«الحكومة» توافق على إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

«الوزراء» يوافق على تعديل مسمى «البحوث والدراسات الإفريقية»

الأمصار

عدوان وحشي على طالب سوري في بريطانيا

بعد إشهار إسلامها.. سلطان ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسيا

علاج مضاد للشيخوخة وسيارت فاخرة لموظفيه.. حياة أشهر تاجر مخدرات

اليمن.. انطلاق مهمة "القبضة الحديدية" في حضرموت

ولي العهد السعودي يصل الأرجنتين

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصًا بتسمم غذائى فى سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ارتفاع أعداد مرضى التوحد في الولايات المتحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎