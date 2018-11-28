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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:54 ص

بث مباشر مباراة ليفربول vs باريس سان جيرمان : نيمار و كيليان مبابى أكدوا اللعب ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور الرياضي
dostor.org/2414289

فاز الثنائي الرئيسي البرازيلي نيمار وكيليان مبابي بمعركتهما ليكونا لائقين للمشاركة في المسابقة الأوروبية الحيوية في فرنسا اليوم على ملعب حديقة الامراء بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، وفقاً لتوماس توشيل.

باريس (رويترز) - أكد توماس توتشيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ان نجمتي باريس نيمار وكيليان مبابى جاهزان لمواجهة ليفربول في دوري ابطال اوروبا مساء الاربعاء.

بث مباشر مباراة ليفربول vs باريس سان جيرمان : نيمار و كيليان مبابى أكدوا اللعب ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وكان نيمار ومبابي قد تعرضا لإصابة خلال آخر مباراة دولية مع إجبار البرازيلي على إصابته في الفخذ خلال فوز البرازيل 1-0 على الكامرون في ميلتون كينز ، في حين عانى اللاعب الفرنسي من إصابة في الكتف أثناء هبوطه 1-0 على حسابه. أوروغواي.

لكن توتشيل كشف أن كلاهما سيكون متاحاً وقال في مؤتمر صحفي: "نيمار هو جاهز بنسبة 100 في المئة ، كما هو الحال مع مباباي ، وسيكونون في التشكيلة غدا".

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على الرغم من أنه يملك مهاجمه المثير للإعجاب ، إلا أن الألمان قلقون أيضًا من خيارات الهجوم في ليفربول.

وقال توتشيل: "نحن بحاجة للدفاع جيداً ضد (ساديو) ماني ، (محمد) صلاح و (روبرتو) فيرمينو".

قد تلعب "فيرمينو" أي موقف في الهجوم لذا يجب علينا التكيف. ما هو المفتاح بالنسبة لنا هو اللعب بثقة ونحن نلعب للفوز. الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تمرير الكرة بسرعة كبيرة واتخاذ قرارات سريعة ".

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ويصر توتشيل على أن فريقه في المركز الثالث في المجموعة الثانية ، وهي نقطة متخلفة عن ريدز ونابولي ، وهما جاهزان للتحدي ضد فريق يورجن كلوب.

وقال: "هذا هو التحدي لأن ليفربول هي واحدة من أعظم الفرق في أوروبا. أعتقد أننا مستعدون. إذا كان [نيمار ومبابي] غير لائقين ، فلا يمكنهم اللعب ، لكنهم تدربوا ولم يشتكوا.

لا تزال هناك خطوات كبيرة علينا وعلينا أن نتخذ خطوة كبيرة غداً. يلعب ليفربول كفريق واحد في كل مباراة ويمكنك رؤية تأثير يورغن.

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