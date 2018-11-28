استياء فى نقابة "الصحفيين" من تأخر وصول "بدل التدريب"

أعرب محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن استيائه من تأخر وصول بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر المخصص للصحفيين بالصحف الخاصة والمستقلة والحزبية ويصرفونه من النقابة.



وقال شبانة إن النقابة تعانى منذ أن تحول بدل التدريب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث كانت الأمور أسهل كثيرًا وقت أن كان تابعًا للهيئة الوطنية للصحافة.



وأضاف أمين صندوق النقابة أنه بعد مرور شهرين من انتقال البدل للمجلس لا تزال المعاناة مستمرة رغم اتصالاته المستمرة بمسئولي المجلس لتسهيل مهمتهم، وأنه ولأول مرة تتولى المؤسسات القومية صرف البدل قبل النقابة وهو ما لم يحدث من قبل أبدًا.



وأشار شبانة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو مجرد ناقل للأموال من وزارة المالية إلى نقابة الصحفيين والأمور لا تحتاج كل هذا التأخير، والصحفيين ليس بمقدورهم أن يتحملوا هذا الروتين.

