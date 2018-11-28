السعودية تقدم 50 مليون دولار لـ"أونروا"

قدمت السعودية 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وعقد عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، مع بيار كرانبول مفوض عام الأونروا، في الرياض، أعلن خلاله أن المملكة ستقدم 50 مليون دولار لأونروا، لدعمها في ظل أزمة التمويل التي تمر بها.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت أول سبتمبر الماضي، جميع المخصصات المالية للوكالة، في محاولة لإلغاء حق عودة المهاجرين الفلسطينية، كما أنها تعد إحدى الخطوات لتنفيذ "صفقة القرن".