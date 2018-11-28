أستراليا تأمر آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم بسبب حرائق الغابات

أمرت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم كإجراء احترازي؛ بسبب حرائق الغابات التي تهدد المنشآت في مدينة كوينزلاند.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، أن السلطات كانت قد رفعت خطر الحريق إلى "كارثى"- وهو أعلى مستوى- وذلك للمرة الأولى، بعد اندلاع أكثر من 130 حريقًا للغابات في مختلف أرجاء كوينزلاند.



وساهمت الرياح القوية في انتشار ألسنة اللهب، إلى جانب الطقس الحار والجاف.



وتسببت الحرائق التى بدأت مطلع الأسبوع الجارى في تدمير عدد من المنشآت، وأجبرت السلطات على إغلاق أكثر من 30 مدرسة.