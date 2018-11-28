الصين تؤكد دعم منظمة شنجهاى للتعاون

قال نائب الممثل الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هايتاو، إن الصين تدعم منظمة شنجهاي للتعاون، لزيادة تعاونها مع الأمم المتحدة.



وأضاف هايتاو - في اجتماع بالأمم المتحدة تحت عنوان "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شنجهاي للتعاون" نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - أنه باعتبار الصين عضوًا مؤسسًا لمنظمة شنجهاي للتعاون، فإنها ستواصل عملها مع جميع الأطراف للمضي قدمًا بروح شنجهاي، وستواصل دعم المنظمة لزيادة تعاونها مع الأمم المتحدة ودفع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.



وتابع هايتاو أن منظمة شنجهاي للتعاون تتمتع بتأثير مهم في الشئون الإقليمية والدولية، وأنه على أساس "روح شنجهاي" لتعزيز الثقة المتبادلة والمنفعة المزدوجة والمساواة والتشاور المتكافئ واحترام التنوع الثقافي والتطلع نحو التنمية المشتركة، يعمل أعضاء المنظمة على المزيد من تعزيز الثقة السياسية والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.



وأشار هايتاو إلى أنه عبر التعاون الدولي المكثف، حققت المنظمة نتائج إيجابية في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وتقدم إسهامات مهمة للأمن الإقليمي وتحقيق الرخاء المشترك.



ولفت هايتاو إلى أن منظمة شنجغهاي للتعاون والأمم المتحدة نفذتا العديد من مشاريع التعاون وبمختلف الأشكال، في أفغانستان وقضايا ساخنة أخرى، لاسيما في مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، ودفع التعليم والعلوم والتكنولوجيا، مضيفًا أن الصين تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار حول التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شنجهاي للتعاون.