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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:41 ص

الكرملين: تحضيرات لقاء بوتين وترامب في الأرجنتين لا تزال جارية

بوتين وترامب
بوتين وترامب
أ ش أ
dostor.org/2414275

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن تحضيرات اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين بعد غدٍ الجمعة، لا تزال جارية.

وقال الكرملين في بيان له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن لقاء بوتين وترامب متفق عليه، ولم يرد من واشنطن ما يفيد بغير ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، أمس الثلاثاء، بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بسبب احتجاز حرس السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.

وقال ترامب إنه ينتظر تقريرًا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته "حاسمة".

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