مجازاة مسئول بـ"المحاريث والهندسة" لإهداره المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 326 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة، بعقوبة اللوم، بعد ثبوت قيامه بارتكاب جرائم مالية وإدارية جسيمة؛ ترتب عليها إهدار المال العام.



أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الشركة التى يعمل بها؛ بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار القطاعات المعنية والمختصة بالشركة جهة عمله بشأن ورود إنذارات من الشاكي سمير بشاي مكاري، في غضون أكتوبر 2016 بقيام المؤجرين لقطعة الأرض محل الشكوى ببيعها له بعقود مسجلة، مما ترتب عليه اصدار شيك بمبلغ 180 ألف جنيه من أموال الشركة في غضون ديسمبر 2016 دون وجه حق ولغير المستحقين.



وأضافت المحكمة أن المحال لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة حال ورود الإنذارات المحررة في غضون شهر أكتوبر 2016 للشركة، وعدم إيداع القيمة الإيجارية بمبلغ 180 ألف جنيه بالمحكمة، لحين الفصل فيما شؤنها بالإنذارات، فضلا عن الجريمة التأديبية جريمة عامة مؤثمة بموجب المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، الأمر الذي يدعوا لإخطار النيابة العامة لأعمال شؤنها قبله، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.