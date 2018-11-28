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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:40 ص

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2414273

حصل موقع "الدستور" على الصور الأولى للحادث الذي وقع بقرية تفهنا العزب، مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وكان جرار زراعي بمقطورة، بدون لوحات معدنية، اقتحم صباح اليوم الأربعاء مزلقان قرية تفهنا العزب بمركز زفتى المطور، بالكم ١٦.٦٠٠ بخط بنها ميت غمر.

وتسبب اصطدام الجرار الزراعى بعربات القطار رقم ٨٢٣، ركاب بنها ميت غمر، في وفاة سائق الجرار الزراعى وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب، وإصابة اثنين من ركاب مقطورة الجرار الزراعى.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث.

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى
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