ماجد طوبيا يطالب بإنشاء بدائل لـ"ملاعب الأراضى الزراعية"

طالب النائب ماجد طوبيا الحكومة ووزارة الشباب بتوفير بدائل لـ"الملاعب" بمراكز الشباب فى القرى والمراكز والنجوع على مستوى الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والتى يتم إزالتها الآن، وكان تم بناؤها على أراض زراعية بعد 2011،



وقال إن "الملاعب" بالقرى والمراكز هى المتنفس الوحيد لشباب تلك المناطق ويمارسون فيها هوايتهم المفضلة.



وأكد طوبيا، فى بيان له اليوم، أنه مع الإزالة وضرورة وقف التعدى على الأراضي الزراعية، ولكن فى نفس الوقت لا بد من توفير البديل للملاعب أو المساكن للأسر غير القادرة والتى قامت بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك حتى لا يتحول القرار لعبء على بعض المواطنين والأسر غير القادرة التى لجأت للمخالفة لعدم وجود بديل، وفى النهاية يتم إزالة التعديات بشكل كامل حتى لا تجد هذه الأسر نفسها فى الشارع.



وأشار النائب إلى أن الملاعب الخاصة التى تم إنشاؤها فى عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد والوجه البحرى تعد وسيلة بديلة لعدم وجود مراكز شباب وإزالة هذه الملاعب التى لا يختلف أحد على أنها تمثل تعديات ومخالفات صريحة يعنى حرمان الشباب من ممارسة الرياضة، وأنهم يصبحون عرضة للأفكار المتطرفة فى الوقت الذى تشجع الدولة فيه الاستثمار فى الشباب والرياضة.