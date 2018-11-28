بدء أعمال ترميم وتجميع تمثال للملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر

بدأت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة فى أعمال ترميم وتجميع التمثال الأخير للملك رمسيس الثاني الموجود أمام الصرح الأول بمعبد الأقصر.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الأعمال ستتم بالتعاون مع شيكاغو هاوس، وأنها ستشمل تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلى فى الصرح الأول لمعبد الأقصر ليكون بذلك آخر تمثال ضمن ٥ تماثيل للملك رمسيس الثانى، حيث نجحت وزارة الآثار خلال العامين السابقين فى تجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول بمعبد الأقصر.



وأشار د. وزيري إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قد أوصى بالانتهاء من الأعمال في شهر أبريل القادم لتتم إزاحة الستار عن التمثال تزامنًا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.



وقال أحمد العربي، مدير عام معبد الأقصر، إن التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي، وعثر عليه في عدة أجزاء أكبرها رأس التمثال كاملة.



وأضاف أنه تم الكشف عن بقايا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة د. محمد عبد القادر، داخل المعبد عام 1958 وحتى 1960، التي تمكنت من الكشف عن التمثال وغيره من التماثيل التى وجدت مدمرة، ويرجح أنها دمرت نتيجة تعرضها قديما لزلزال مدمر فى العصر الفرعونى، وكانت عبارة عن أجزاء، قام الأثري عبدالقادر بأخذ هذه البلوكات وتجميعها وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلى لحمايتها.