ضبط ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل بأسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدائرة مركز القوصية بأسيوط.



جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، إدارة "مساعد. إ. ح" عامل، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، بالإشتراك مع قطاع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، حيث تبين عدم تواجده، وأسفر تفتيش مسكنه عن ضبط 3 فرد خرطوش محلى الصنع والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.