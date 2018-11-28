"عبد القادر": زيارة "بن سلمان" لمصر تحمل رسائل طيبة للعالم

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، للمرة الثانية خلال العام الجارى، لمصر تعكس الكثير من المفاهيم، وتحمل العديد من الرسائل الطيبة للمجتمع الدولى.



وأضاف "عبد القادر" أن الملفات والقضايا المشتركة التى يجرى مناقشتها بين البلدين تكشف عن توافق الرؤى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجلالة الملك السعودى، وهو ما يؤكد عمق وأصالة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.



وأشار إلى أن حجم الشراكة والتبادل والتعاون الاستراتيجى بين البلدين يسهم كثيرًا فى نشر المحبة والسلام بالصورة التى تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، موضحًا أن زيارة ولى العهد السعودى لمصر تؤكد استمرار وقوة ومتانة « قوى تحالف الاعتدال» المشكلة من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وأن هذا التحالف يواجه محاولات الابتزاز التركي، واستمرارية المواقف العربية حيال بعض القضايا مثل المقاطعة القطرية.



وقال عبد القادر، فى بيان أصدره صباح اليوم، المملكة العربية السعودية تعد من أكبر وأهم الداعمين لمصر والشعب المصرى، والشعب المصرى لا ينسى المواقف السعودية الداعمة لموقفه خاصة فى الاقتصاد القومى.



ولفت إلى أن مصر والسعودية تقودان سفينة العالم الإسلامي ضد المخططات الهادفة لتقسيم المنطقة، وهو ما يؤكد توحد المواقف السياسية والعسكرية بينهما.