"الولد مش عزوة" حملة برلمانية للتوعية من مخاطر الزيادة السكانية

دشنت النائبة سعاد المصرى حملة تحت عنوان "الولد مش عزوة" لتنظيم عدد من الزيارات فى المحافظات، وتهدف لتوعية المرأة حول خطورة كثرة الإنجاب وأن الزيادة السكانية تشكل خطورة على الدولة أكثر من الإرهاب.



وأوضحت "المصرى" أن الحملة تهدف أيضًا لبحث أسباب الزيادة السكانية وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من المواطنين، منها العزوة والسند وبعض المعتقدات الدينينة التى يفسرها البعض تفسيرا خاطئا، ومنها على سبيل المثال أن لكل طفل رزقه و"محدش بيرزق حد" وما إلى ذلك.



وطالبت النائبة بتكاتف كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع هذه الأزمة، ومنها مؤسسات الأزهر والكنيسة والدور التوعوى والمناهج التعليمة، والإعلام، مؤكدة أن حل هذه المشكلة لن يكون مقتصرًا على جهة أو مؤسسة واحدة، مطالبة بتفعيل دور الرائدات الريفيات، من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة فى المحافظات شديدة الفقر والأكثر خصوبة.