الصين: سنتخذ كافة الإجراءات ضد أى تدخل أجنبى لحماية حقوقها المشروعة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات لحماية والحفاظ على الحقوق الصينية المشروعة.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعليقا على تصريح السفير الصيني لدى الولايات المتحدة بأن الصين سترد "على نحو متناسب" حال فرض أية عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين، بشأن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة "شينجيانج".



وقال شوانج: "سبق وأكدنا أن هذه (الأوضاع في شينجيانج) شأن صيني داخلي، ونرفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الصينية، وإذا حدث أي تدخل، سنتخذ كافة الإجراءات لحماية والحفاظ على حقوقنا المشروعة".