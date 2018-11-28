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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:34 ص

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن بيع الآثار المصرية في 3 مزادات عالمية

النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
محمد جعفر
dostor.org/2414257

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والآثار، بشأن بيع الآثار المصرية في 3 مزادات عالمية، مؤكدًا أن هناك تقصيرا واضحا من الحكومة وأجهزتها المعنية بشأن إجراءات استرداد الآثار المصرية المهربة، وتجاهل التنسيق مع الهيئات الدولية في هذا الشأن.

وقال في طلبه إن الآثار التي تركها أجدادنا تمثل كنزا ثمينا لا يقدر بثمن، ونظم الدستور والقانون إجراءات حمايته واسترداد ما نهب منه، إلا أن هناك تقصيرا ملحوظا في هذا الشأن من قبل الأجهزة والوزارات المعنية.

وعلق: "رغم ذلك فلا يمضي أسبوع إلا ونسمع عن مزاد علني في دول بعينها لبيع قطع الآثار المصرية، وقطع فريدة أيضًا، خرجت من مصر عن طريق السرقة والتهريب في أوقات مختلفة أو التنقيب غير المشروع والتهريب، دون أن يكون لجهات الدولة المسئولة كوزارة الخارجية أو وزارة الآثار أي دور في استرداد هذه الآثار، أو التواصل مع مؤسسات دولية مهتمة بهذا الشأن لحماية آثارنا".

وكشف أن "دار بونهامز للمزادات تبيع اليوم العديد من الآثار المصرية في مزاد علني، وكذلك دار كريستيز للمزادات في لندن تنظم مزادا لبيع الآثار المصرية يوم 5 ديسمبر المقبل، كما أن دار سوثبي للمزادات العالمية في لندن هي الأخرى تعرض عددا من الآثار المصرية للبيع يوم 4 ديسمبر".

وأشار إلى ان هذه المزادات تعرض العديد من القطع الأثرية الفريدة التي تخص عصورا فرعونية، وأسعارها لا تقدر بثمن.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة الآثار والثقافة ولجنة العلاقات الخارجية لمناقشته.

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