"أبو السعد": تعزيز العلاقة المصرية السعودية يحمى المنطقة العربية

أشادت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، بالزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، والمباحثات التي عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية والتناقش في الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن تعزيز العلاقات المصرية السعودية يحمي الدولتين والمنطقة العربية من المخاطر التي تحيط بها، مشيرة إلى المشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها كالربط الكهربائي وجسر الملك سلمان، ستعود بالنفع على المنطقة بأثرها.



ولفتت إلى أهمية التنسيق بين الدولتين في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام والتأثير في المنقطة العربية، وخاصة جهود مكافحة الإرهاب، والقضايا على الجماعات الإرهابية التي تستهدف مقدرات الشعب العربي واستقراره.