إبراهيم فوزي.. مصور وزراء منذ 35 عامًا

أتاحت له الكاميرا القرب من أي وزير يخرج معه في جولات أو اجتماعات يعقدها، أو مقابلات لشخصيات مهمة، لذا يعد مصور الوزراء بمثابة صندوق أسرار الكثير منهم.. رصد مواقف ولقطات مهمة خلال تواترهم عليه، حيث يأتي الوزير وبعد تغييره، ليأتي غيره، والمصور الحكومى مستمر في عمله لدى الوزارة، ولطول فترة استمراره في هذا الموقع، يعد مصور الوزراء شاهدا على كواليس وأسرار فترات زمنية مختلفة، بحلوها ومرها، وهو ما دعانا للتحدث مع أغلبهم في الوزارات المختلفة لنكشف ولو قليل مما لديهم.



إبراهيم فوزي.. عمل مصورا للوزراء قبل 35 عاما، تحدث للدستور قائلا: " يوسف والي راجل محترم وفاهم وكان رئيس وزراء سري"، ممدوح رياض: وزير بسيط، وماجد جورج نفذ الميري في تعامله مع الموظفين ورفع هيبة الوزارة، ومصطفى حسين تشعر كأنه صديقك أو أخوك، وخالد فهمي "نشفها"، وليلي اسكندر "حبوبة" وهادئة، ونادية مكرم وزيرة رومانسية.



أشهر قليلة تفصله عن مغادرة العمل الحكومي، كمصور خاص لوزراء البيئة منذ مطلع التسعينات، وقبلها مصورا في وزارة الزراعة منذ مطلع الثمانينات، بعد عمل استمر أكثر من 35 عاما متواصلة في هذه المهنة.



يقول إبراهيم فوزي مصور وزارتي البيئة، والزراعة، الذي قارب عمره الستين عاما، عن قصته مع مهنة التصوير: تعلمت التصوير عندما كنت في المرحلة الابتدائية من التعليم، وكنت أحصل وقتها على 5 "صاغ" يوميا مقابل تنظيف الاستوديو في ستينات القرن الماضي، خلال فترة الإجازة المدرسية، بعدها بدأت دخول صالة التصوير والتحميض لأني "غويت" التصوير، وخلال فترة السبعينات تعلمت التصوير والتحميض بكل أعماله، ثم ظهرت فرصة للتعيين بوزارة الزراعة فقدمت أوراقي، وكنت ابن 17 عاما وقتها، حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، واجتزت الاختبارات في التصوير والتحميض من بين 20 متقدما لشغل الوظيفة، اختير اثنين وكنت أنا المصور الأول.



عملت 25 عاما مع يوسف والي، بدأت بالعمل مع ممدوح رياض وزير البيئة السابق، وقت توليه إحدى الإدارات في وزارة الزراعة في عهد يوسف والي، وبعد تصويري له في عدد من الجولات، قام بتذكيتي عند والي، ومن هنا بدأ تعاملي معه.



«يوسف والي راجل فاهم الزراعة».. هكذا بدأ عم إبراهيم حديثه عنه، يمتلك فكرا واسع المدى، يستمع جيدا لمن يتحدث إليه ويستوعبهم، معاملته للجميع واحدة، بدءا من السائق مرورا بصغار الموظفين وصولا للقيادات، الجميع كان يعشقه، ويذكر له أنه لم يركب خلف السائق الخاص به، دائما كان يركب إلى جواره.



يوسف عبدالرحمن أحد قيادات وزارة الزراعة وكان مدير قطاع مكتب الوزير يوسف والي، هو السبب الرئيسي لتدمير يوسف والي، وكانت تهابه الناس أكثر من الوزير، وكان هو من أدخل هرمونات العنب وغيرها من إسرائيل.. «كان ذراعه اليمنى وهو اللي جاب رجليه».



حزنت عليه كثيرا بعد خبر إلقاء القبض عليه، ولم أتأثر بما سمعت عنه لأني أعرف الحقيقة، وأخر مرة زرته كانت منذ أربع سنوات تقريبا، كانت هناك مناسبة عائلية واتصل أخيه اللواء ماهر والي ولبيت رغبتهم لأني مصور العائلة، وحزنت كثيرا عليه لأنى رأيته مصاب بحالة نفسية سيئة بخلاف حالته الصحية المتردية، ويعيش في شقته بالعجوزة.



في عام 2002 تقريبا فوجئت باتصال من الدكتور ممدوح رياض يطلبني للتواجد معه في المعادي في مقر وزارة البيئة بعد تكليفه بتولي المنصب، وأتذكر أن يوسف والي كان هو من أطاح بنادية مكرم عبيد عندما تحدثت عن أزمة قش الأرز وألقت التهم على وزارة الزراعة بالتقصير وأنها المسؤولة عن الأزمة، وأردف" «يوسف والي كان رئيس وزراء سري».. وتابع: كلفني ممدوح رياض بأن أكون المصور الخاص به هناك، ولأننا نعرف بعضنا جيدا كنت أعمل معه في هدوء دون أي ملاحظات تذكر لسابق تعاملي معه لفترة طويلة.



أعقب ممدوح رياض بعد عام ونصف، تولى ماجد جورج حقيبة البيئة، وحتى هذا الوقت كنا نوزع صورا ورقية، من خلال عامل البريد، كان يأخذها في أظرف عليها أسماء الصحفيين، ويتم توزيعها عليهم في مقار جرائدهم، بعد فترة ماجد جورج بدأ التعامل الكترونيا.



نادية مكرم عبيد كانت وزيرة قوية، ورومانسية في التعامل مع العاملين معها، أما ممدوح رياض كان يسير الأمور بخبرته وبمشاورة يوسف والي، وماجد جورج فتح الباب أما الراغبين للعمل في وزارة البيئة، ويذكر له تشغيل أعداد كبيرة جدا، إلا أن هناك فرق كبير بين شخصية ممدوح رياض وماجد جورج، الأول كان رجل بسيط يتحرك وسط زحام الموظفين ويتكلم مع اي منهم في أي وضع واي وقت، ويركب الأسانسير مع الموظفين، أما جورج نفذ الميري في التعامل مع الجميع، ينتظره أسانسير مخصص له قبل قدومه بربع ساعة، وكان يحذر من أن يقابله أي موظف وقت دخوله ديوان الوزارة، كنت تراقب حركة قدومه إلى الوزارة بدءا من الكورنيش من خلال الأمن، وساد الانضباط لحد كبير في أروقة الوزارة مع تولى جورج.



ويذكر لماجد جورج أيضا أنه صنع هيبة كبيرة لوزارة البيئة لم تكن من قبل، خاصة بعد دعوته «الهانم»- سوزان مبارك- وحضورها حفل يوم البيئة العالمي ببيت القاهرة، واصطحبني معه 7 مرات لتصويره في مراسم رئاسية.



بعد ماجد جورج تولى الدكتور مصطفى حسين وهو من أجمل الشخصيات التي تعاملت معها، يمكن أن تعتبره أخا أو صديقا، ليس متكبرا وبسيط جدا، كان يقف إذا ما دخل أي أحد عليه، ويذكر له أنه أول من راعى عملية ضبط رواتب الموظفين ومد صندوق الرعاية الطبية بملايين الجنيهات.



وبعد خروج مصطفى حسين تولى الدكتور خالد فهمي وكان وزير بسيط جدا في بداية قدومه، ويبدوا أنه كان مكلفا بتهدئة الأمور لأنه جاء مع تولى الإخوان الإرهابية، ولا أذكر له شيئا يحسب له قام به للعاملين بالوزارة، تلاه مجيء ليلى اسكندر وهي شخصية حبوبة وهادئة وبسيطة وكانت تستجيب لطلبات الموظفين بعد التأكد من صحة مطلبهم، وبعد خروجها عاد فهمي مجددا حتى خروجه، وجاء فهمي في المرة الثانية بشكل مختلف تماما عن المرة الأولى وكاريزما تختلف تماما متنكر في شكل شخصية قوية فقيرة.