أمين سر لجنة الشؤون العربية تنتقد هدم الساحات الرياضية بقنا

انتقدت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، هدم أجهزة المحافظة للملاعب والساحات الرياضية التي أقامها الشباب لممارسة الرياضة، بجهود ذاتية، وذلك في أبو تشت ونجع حمادي وفرشوط.



وطالبت "صدقي" محافظة قنا بضرورة تخصيص 500 متر في كل قرية بالمحافظة لإنشاء ملعب كرة قدم خماسي للشباب، لأن من حق أبناء المحافظة وجود متنفس لهم بدلا من اللجوء إلى هوايات منحرفة.



وقالت إنه لا يجوز أن يكون الرئيس السيسي أطلق عام الشباب، ويوفر كافة الدعم المطلوب لهم، وتقوم المحافظة بإزالة مراكزهم، بدلا من دعمها والحرص على تنويع الأنشطة الرياضية والتثقيفية بها.