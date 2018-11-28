مصر تشارك في "أولمبياد الرياضيات العربي الأول" بالسعودية

تُختتم، ا الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فعاليات أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018، بمشاركة الطلبة الموهوبين في الرياضيات من 13 دولة عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والمغرب والكويت واليمن وتونس وعمان ولبنان وليبيا.



وتهدف تلك الفعالية التي تنظمها وزارة التعليم السعودية، وانطلقت الأحد الماضي 25 نوفمبر الجاري، إلى تنمية روح التميز والإبداع والثقة وتعزيز مجالات التواصل بين الطلبة العرب، كما تطمح إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لهم، وتحفيز التعليم على مستوى العالم العربي على التطوير المستمر لمناهجه في الرياضيات ورفع مستوى تدريسها وتحصيلها، واكتشاف المبدعين من الطلبة العرب في علم الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم.



وقال وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العيسى: "أتمنى أن تتم المنافسات وفقًا للتطلعات، وبما يَسهُم في تحقيق الأهداف المبنية على هذا الجانب المعرفي، كأداة هامة في حياتنا اليومية، وأحد أهم مجالات التنافس العلمي المثمر والبناء بين طلاب الدول العربية".



ولفت إلى أنه يعول على أن يسهم الأولمبياد في إعداد أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتطوير أدائهم في المنافسات التي سيخوضونها مستقبلًا على مستوى العالم، وتحقيق ما يتطلع لإنجازه التعليم في العالم العربي من تطوير مستمر لمناهج الرياضيات وتجويدها ورفع مستوى تدريسها وتحصيلها.