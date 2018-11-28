مديرية أمن أسيوط تنطم قافلة طبية بحى غرب

نظمت مديرية أمن أسيوط، قافلة لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية فى منطقة بدائرة قسم أول.



وقال اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 705 مواطنين علي مدار 3 أيام، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناَ.



وأضاف أن القوافل تأتي في اطار خطة وزارة الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة في الأوساط الجماهيرية، والتخفيف عن المواطنين ورفع الأعباء الملقاة علي كاهلهم بتوفير الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة في المناطق الأكثر والأشد فقرًا.

