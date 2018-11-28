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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:29 ص

"مصر أحلى" تنشر الوعى السياحى من خلال الشباب والسوشيال ميديا

اسما رؤوف
اسما رؤوف
رامى حسين
dostor.org/2414245

قالت اسما رؤوف صاحبة مبادرة مصر أحلى، إن المبادرة تستعد حاليا لنشر الوعي بصناعة السياحة، ودورها في تحسين حياة المواطن، وكيفية تقديم ذلك من خلال التكنولوجيا، واستخدام السوشيال ميديا، مؤكد أن المبادرة تهدف أيضا إلى توسيع دورها في نشر قيم السياحة في كافة ربوع مصر.

وأضافت أنه مع التطور الإيجابي في مؤشرات حركة السياحة خلال موسم الشتاء الجاري، والتوقعات التي تشير إلى وجود رغبة كبير لدي السائح المرتقب من مختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة لمصر، فإن المبادرة حاليا بصدد الإعداد، لنشر بعض الفعاليات وبث روح جديدة تقترب أكثر من أهالينا المتعاملين مع السائح، ومساعدتهم في كيفية فهم طبيعة السائح الوافد لمصر، لافتة إلى أن منتج السياحة هو منتج قائم على الخدمة، وكذلك الانطباع الذي يأخذه السائح عن المقصد السياحي.

وأوضحت أن السائح في حال العودة إلي موطنه ا ما يقوم بتدوين انطباعات عن التجربة التي حصل عليها، ونشر بعض النصائح المتعلق بالمقصد السياحي، وعندما تكون تلك الانطباعات إيجابية فإنها تدعم المقصد السياحي وتكون جزء من أسباب تكرار الزيارة، وتشجيع أفرد العائلة والجيران على وضع المقصد السياحي على أجندة الإجازات.

وتابعت أن الجامعات المصرية وشباب وطلاب كليات السياحة والفنادق والآثار، يمكنهم الانضمام إلى المبادرة، ولعب دور إيجابي في نشر قيم السياحة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة من المبادرة تهدف إلى تنمية الوعي إلى جانب استمرار عنصر الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وستتواصل خلال المرحلة الحالية بعدد من الجامعات بهدف تفعيل عنصر نشر الوعي السياحي.


وأشارت إلى أن قضية نشر الوعي أيضا سوف يكون له أثر إيجابي في زيادة تدفق الحركة، ودعت وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، ورؤساء الجامعات إلى تبني ملف نشر الوعي السياحي خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني، مؤكدة أن القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي لديها اهتمام كبير بالسياحة باعتبارها شريان اقتصادي قادر علي خلق فرص العمل بشكل سريع كونه مرتبط بأكثر من 70 صناعة.

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