10 ديسمبر.. نظر استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم

حددت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمر عبدالعال، جلسة 10 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية، على حكم حبسهم 5 سنوات في وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء.



وتنظر محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين.



ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.