مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر لأهم مباريات اليوم| بث مباشر ليفربول| مباراة لايف (صلاح ضد مبابي)

يسطع نجم محمد صلاح لاعب ليفربول الاإنجليزي والمنتخب المصري عندما يواجه ضده البرازيلي نيمار دا سيلفا في مواهة قمة اليوم حيث يلتقي مساء اليوم الاربعاء فريقا ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الخامسة للدوري الأوروبي .





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يحتل صاحب الأرض والجمهور نادي باريس سان جيرمان المركز الثالت من المجموعة C من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط بعد فوز وتعادلين وهزيمة بينما يحتل نادي ليفربول المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين،وكانت مباراة الدهاب قد انتهت بالتعادل 2-2، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول بث مباشر اليوم الاربعاء.





وجها لوجه مشاهدة مباراة محمد صلاح ونيمار ومبابي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول بث مباشر اليوم الاربعاء بتاريخ 28-11-2018 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة C من بطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوى بين الفريقين على ملعب ملعب حـديقة الأمراء في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش والساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادي عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر كورة لايف باريس سان جيرمان و ليفربول.



