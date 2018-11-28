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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:22 ص

2 ديسمبر.. بدء تسليم 360 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان

دار مصر
"دار مصر
الدستور
dostor.org/2414152

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم 2 ديسمبر المقبل، فى تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إنه سيتم تسليم 360 وحدة (15 عمارة)، طبقًا لما يلى:

* من يوم 2122018 ليوم 13122018، سيتم تسليم العمارتين (70 – 71، نموذج B) بمنطقة شرق المعهد، والعمارات (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10، نموذج A، و8 – 16، نموذج B) بمنطقة غرب المعهد.
* تخصيص يومى 16، و17122018، لمن تخلف عن الاستلام.
* بدءًا من يوم 18122018 ليوم 25122018، تسليم العمارت (17 – 18 – 19 – 20، نموذج B)، بمنطقة غرب المعهد.
* تخصيص يومى 26، و27122018، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

2 ديسمبر.. بدء تسليم 360 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان
2 ديسمبر.. بدء تسليم 360 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان
2 ديسمبر.. بدء تسليم 360 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان
2 ديسمبر.. بدء تسليم 360 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان
2 ديسمبر.. بدء تسليم 360 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان
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