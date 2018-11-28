دراسة حديثة: السويديون يزدادون طولا

أظهرت دراسة جديدة أن السويديين يزدادون طولا على الرغم مما كان يعتقد في السابق من أن أطوال السويديين أصبحت مستقرة ولكنها في الواقع تواصل النمو.



واكتشفت الدراسة، التي أجريت على حوالي أربعة آلاف سويدي، أن كلا الرجال والنساء المولودين في التسعينات أكثر طولا ممن ولدوا قبلهم ب 16 عاما.



وأفادت نتائج الدراسة، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أن متوسط أطوال الرجال السويديين المولودين في التسعينات بلغ 7ر181 سنتيمتر بزيادة سنتيمتر كامل عن أولئك المولودين في عام 1974.



أما نساء السويد فهن أيضا يزددن طولا، حيث بلغ متوسط طول المولودات في التسعينات 3ر168 سنتيمتر بزيادة ستة ملليمترات عن نساء عام 1974.