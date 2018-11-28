القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:17 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر hd

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور الرياضي
dostor.org/2414148

الان يقدم الدستور خدمته المميزة لتغطية الحدث المباشر والاهم على مدار اليوم لأهم المباريات بث مباشر باريس سان جيرمان وليفربول كورة لايف بدون تقطيع على موقع تكتيك كورة، باريس سان جيرمان ليفربول مباشر على قناة بي ان سورت اتش دي 1 وبتعليق عصام الشوالي بينما سيتكلف الحكم البولندي سيمون مارسينياك باداراة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول من داخل الملعب، لايف مباراة باريس سان جيرمان ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

المباراة المرتقبة يستضيف خلالها بطل الدوري الفرنسي بقيادة نيمار ومبابي وكافاني محمد صلاح ورفاقه، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق نتيجة قوية.

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون اليوم الأربعاء الموافق 28-11-2018

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

ملعب المباراة: ملعب حديقة الأمراء

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر 28-11-2018 دوري ابطال أوروبا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول

منذ حوالي 10 ساعات

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 25 درجة

الليلة.. الحفل الشهرى للمطرب على الحجار بساقية الصاوى

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطى

"ترامب" يُحدد سبب خروج واشنطن المحتمل من الشرق الأوسط

ads
الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الصحراوي في البحيرة

هشام توفيق: إغلاق الشركات الخاسرة هو البديل الأخير

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الصحراوي في البحيرة

هشام توفيق: إغلاق الشركات الخاسرة هو البديل الأخير

ads
كشكول

محافظ بني سويف يستقبل وفد «عين شمس» استعداداً للقافلة الشاملة

«عبد الغفار» يترأس اجتماع المعهد القومي للمعايرة

اليوم.. لقاء «السيسي» بوفد طلاب طب الأزهر

المغربي:كل الدعم لاتحاد طلاب جامعة بنها

تجارة سوهاج تواصل تدريب "ابدأ مشروعك "

الأمصار

دعوة إلى مجلس الأمن لتأجيل قرار الهدنة في اليمن

روسيا: فرض مزيد من العقوبات الغربية لن يحل أزمة أوكرانيا

خبير مصري: الدبلوماسية العامة حل الشعوب للانفتاح على العالم

التحالف يدك دوريات ومواقع مليشيا الحوثي بين لحج وتعز

صحيفة: مدير حملة ترامب التقى مؤسس ويكيليكس سرا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصا بتسمم غذائى في سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مباريات
الصحة

عقار يعطي أملًا جديدًا لمرضى نزيف المخ

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎