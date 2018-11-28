التنظيم والإدارة: تعديل الهيكل التنظيمي لجامعة سوهاج

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لجامعة سوهاج وتم إرساله إلى الإدارة المركزية المختصة بالجهاز لمراجعته، كما وافق على الصرف من الاعتمادات المالية الخاصة بالخطة التدريبية للجامعة عقب مراجعة الإدارة المركزية لخطط التدريب بالجهاز للخطة المعروضة من قبل الجامعة.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز مع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والوفد المرافق له، وناقش الاجتماع طلب الجامعة التعاقد مع عمالة موسمية لسد العجز بها وفقًا لقرار وزير التخطيط رقم 110 لسنة 2017 والمعدل بقرار 125 لسنة 2018، كما تطرق الاجتماع إلى دراسة الأجر المكمل للعاملين بالجامعة.



وأوضح الشيخ أنه بشأن دراسة الأجر المكمل للعاملين بالجامعة فقد طلب الجهاز استيفاء بيانات العاملين والخاصة بالأجر الوظيفي والمكمل التي يتقاضونها وذلك لاستكمال الدراسة الخاصة بوضع إطار عام لدراسة الأجر المكمل في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2018 والذي قرر تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.



وبشأن طلب الجامعة من الجهاز الموافقة علي التعاقد مع بعض العمالة الموسمية، أكد الدكتور صالح الشيخ بأنه تم إحالة الطلب للإدارة المركزية لتخطيط القوى العاملة، والتي ستقوم بدورها بدراسة المقررات الوظيفية من عجز وفائض في الوظائف المقترح التعاقد عليها.



وأوضح الدكتور أحمد عزيز أنه الجامعة انه تم أيضا مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح من الجامعة والذي تتم دراسته حاليا بالجهاز، حيث انتهى الجهاز من الدراسة التنظيمية وأحيلت إلى إدارة الترتيب، وذلك إعمالا لنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن تقوم كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري بتحديث هيكلها التنظيمي بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها واحتياجاتها في ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة.