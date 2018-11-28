نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

نجا رضيع بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الـ11 بإحدى البنايات السكنية في بلدة سينجكانج بسنغافورة.



وذكرت صحيفة ستريتس تايمز على الإنترنت، أن حفاضات الطفل ربما كانت سببًا في نجاته من الموت المحقق، بعدما علقت في "حبل الغسيل" بالطابق الرابع ما خفف من حدة سقوطه.



وعثر الجيران على الصبي ملقى على العشب أسفل المبنى السكني، ونقل على الفور إلى المستشفى وهو يرقد في وحدة العناية المركزة ولكن في حالة مستقرة، وتبين أن الرضيع كان يقف على كرسي وسقط من النافذة ولحقت به جروح بالغة وكسور.



وقال شهود عيان، إن منشر الغسيل في شقة بالطابق الرابع عمل كوسادة للطفل مما هدأ من وطأة سقوطه على الأرض.

