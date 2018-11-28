4 ضحايا إثر اقتحام جرار زراعى مزلقان تفهنا العزب

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأربعاء، عن اقتحام جرار زراعي بمقطورة، دون لوحات معدنية، مزلقان تفهنا العزب المطور بالكيلومتر 16.600 بخط "بنها- ميت غمر"؛ ما أدى إلى اصطدامه بقطار رقم 823 ركاب "بنها- ميت غمر".



وذكرت الهيئة، في بيان، أنه نتيجة عدم التزام سائق الجرار الزراعي بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد؛ اصطدم الجرار الزراعى بعربات القطار، ما تسبب في وفاة سائق الجرار الزراعي وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب، وإصابة اثنين من ركاب مقطورة الجرار الزراعي.



وناشدت الهيئة، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.