الأمطار الغزيرة توقف الرحلات الجوية بكبرى المدن الأسترالية

ضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة مدينة سيدني، كبرى المدن الأسترالية، فأحدثت فوضى في حركة النقل الصباحية، وأغرقت الشوارع ومحطات السكك الحديدية والمنازل وأوقفت الرحلات الجوية وتركت مئات الأشخاص دون كهرباء.



وذكر المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء، أنه هطلت على سيدني خلال ساعات قليلة ما يتجاوز منسوبه 100 ملليمتر من الأمطار، وهو مستوى يهطل في الأحوال الطبيعية على أكثر مدن البلاد سكانا خلال شهر نوفمبر بأكمله.



وطالبت الشرطة قائدي السيارات في سيدني بعدم القيادة بسبب "الطقس الشديد السوء"، وقتل شخص في حادث سيارة خلال العاصفة وأصيب رجلا شرطة بجروح خطيرة، عندما سقطت شجرة عليهما بينما كانا يساعدان قائد سيارة تقطعت به السبل.



وذكر مطار سيدني، أكثر مطارات أستراليا ازدحاما، أنه ألغى ما لا يقل عن 20 رحلة، بعد إغلاق اثنين من مدارجه الثلاثة.