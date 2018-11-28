سفير مصر في كندا يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا مع النائب مايكل ليفيت رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.



وذكرت الخارجية - في بيان صحفى اليوم الأربعاء - أن اللقاء يأتي في إطار خطة التواصل التي تنتهجها سفارة مصر في كندا مع دوائر التأثير السياسي والاقتصادي والثقافي الكندية؛ وانطلاقًا من أهمية دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكندية على مختلف المستويات، والتعريف بالتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر بما يسهم في دعم صورة مصر في الخارج.



وأشاد السفير المصري، عقب اللقاء، بالروح الإيجابية والمشجعة التي تحدث بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم خلال اللقاء، وما أبداه من اهتمام بفتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري لدعم العلاقات المصرية الكندية في مختلف مناحيها.



وأكد أبو زيد على الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به أعضاء مجلس النواب في بناء جسور التواصل والحوار مع برلمانات العديد من الدول الصديقة، في إطار دبلوماسية برلمانية نشطة وممنهجة تستهدف دعم علاقات مصر بشركائها الدوليين، وشرح طبيعة وحجم التطورات التي تشهدها مصر، وبناء شراكات دولية داعمة لتلك التطورات.



وكشف سفير مصر في كندا عن أنه اقترح على رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مصريةكندية تكون بمثابة نقطة ارتكاز إضافية لدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين؛ لاسيما وأن كندا تعتبر من أكبر بلاد المهجر استقبالًا واحتضانًا للجاليات المصرية، ويدرس بجامعاتها أعداد كبيرة من الطلاب المصريين؛ الأمر الذي يجعل من الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين هدفًا مشتركًا يحقق مصالح البلدين.



وشهد اللقاء حوارًا معمقًا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، تم خلاله استعراض رؤية مصر تجاه تلك القضايا، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، وسبل دعم السلم والاستقرار على المستوى الدولي.



وقد وجه السفير أبو زيد الدعوة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية لزيارة مصر.

