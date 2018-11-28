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الصحة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:12 ص

فريق صيني يتوصل لطريقة غير جراحية للكشف عن الأورام وتقييمها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2414133

تمكن فريق بحث صيني بقيادة "قاو شين" الباحث في معهد "سوتشو للتكنولوجيا الهندسية الطبية الحيوية" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، من إنشاء نموذج تقييم جديد غير جراحي لخصائص الورم البيولوجي من خلال الراديونيكس، وهو مصطلح يستخدم للسمات المستخرجة من الصور بواسطة خوارزميات الحاسوب.

وقال قاو شين- في تصريحات اليوم الأربعاء- إن الراديونيكس هو فرع جديد في مجال معالجة المعلومات الطبية، حيث يدمج بين أحدث تقنيات علم الكمبيوتر والخوارزميات مع التصوير الطبي التقليدي مثل التصوير المقطعي والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي، ما يساعد على الكشف عن الخصائص البيولوجية للأجسام المرصودة بشكل يضاهي الفحص المجهري.

وأضاف قاو شين أن هذا النموذج يجرى اختباره حاليا على المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة مثل سرطان المبيض، وسرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان الكبد، وسط توقعات بأن يتم الترويج لهذه الطريقة في أنواع مختلفة من تشخيص وعلاج السرطان.

وتابع أنه لم يكن ثمة سبيل للحصول على سلسلة من المؤشرات المرضية للورم إلا عن طريق مثل الجراحة والبزل في السابق، إلا أنه يمكن الآن الحصول عليها بالتقاط صور بالرنين المغناطيسي فقط، استنادا إلى ذلك النموذج، فيما تم التحقق بنجاح من فعالية هذه الطريقة الجديدة في أكثر من 100 مريض مصاب بسرطان المستقيم.

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