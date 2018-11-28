برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن حقوق البهائيين في مصر

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن حق المواطنين المصريين في إقامة شعائرهم الدينية.



وقال "فؤاد" فى نص الإحاطة إنه تفعيلًا للمواد الدستورية رقم 53،64، و92 الخاصة بالمساواة في الدين والعقيدة وحفظ حق المواطنين في حريتي الاعتقاد والممارسة وكفالة الدستور للحقوق اللصيقة بالمواطن ومنعه لأى قانون بالانتقاص منها أو جوهرها أو أصلها، والتزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحريات الدينية التي صدقت عليها مصر وتتمتع بقوة القانون يتعين علينا لفت الأنظار إلى بعض المشاكل التي تواجه بعض أصحاب الديانات الأخرى في مصر من المسكوت عنهم.



وتابع "فؤاد" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صرح من قبل من خلال النسخة الثانية من منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ: لو إحنا عندنا فى مصر ديانات أخرى كنا سنبنى لهم دور عبادة لهم، لو فيه عندنا يهود حنبنيلهم، لو فيه عندنا ديانات أخرى حنعمل.. ليه؟ لأن ده حق المواطن إنه يعبد كما يشاء، وبالمناسبة أولا يعبد ده موضوع ما نتدخلش فيه"، مؤكدًا أن التاريخ المصرى منذ نشأته أعلن انتصاره للمساواة وللحريات ولتقبل الآخر.



وأضاف أن البهائيين الذين انتصر لهم القضاء المصري في حقهم في ثبوت معتقدهم بالأوراق الرسمية، ما زالت تظهر مشكلتهم على السطح مجددًا وتعترضهم مشاكل من قبيل: المتعلقة بالثبوت في الأوراق الرسمية، المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، ورفض الدولة تخصيص أراضي لهم لدفن موتاهم، وعدم وجود دور عبادة لهم، ولغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.



وطالب بتوضيح تحركات الحكومة في حق المواطنين المصريين في إقامة شعائرهم الدينية بما يضمن حقوقهم في الاعتقاد والعبادة والممارسة والمساواة التامة بين الجميع، خاصة بعد تصريحات الرئيس بأننا لا نحتاج إلى كلام، بل ممارسات وسياسات عمل مستقرة في الدولة تكون لها صفة الاستدامة بخصوص هذا الملف، لافتًا إلى أهمية البت فى طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.