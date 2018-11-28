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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:08 ص

وزير الري يشارك في مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق" بكينيا

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية
ا ش ا
dostor.org/2414129

يشارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، في فعاليات المؤتمر الرابع "استدامة الاقتصاد الأزرق" المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية، بهدف تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، حيث يناقش المؤتمر عددا من المحاور المتعلقة بالاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث والإنتاج، والنمو الاقتصادي المتسارع، والنقل والاتصال العالمي، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر"، والمدن، والترفيه السياحة والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، والحفاظ على الحياة البحرية، والعمل من أجل حماية المناخ".

ويعد الاقتصاد الأزرق بمثابة محفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وقد التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، على هامش المؤتمر العديد من الوزارء والمسئولين على المستوى الإقليمي والدولي، كما التقى ببعض الوزراء الكينيين، حيث تناولت اللقاءات تفعيل التعاون المشترك ومتابعة اتفاقيات التعاون والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها، وكذلك موقف مشروع الممر الملاحي وأهميته في التكامل مع مشروع "لابست" وهو ممر التنمية الذي يربط شرق أفريقيا بغربها والممر الملاحي الذي يربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.

كما تناولت اللقاءات الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبادل الخبرات في الإدارة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

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