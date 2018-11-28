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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:02 ص

الـ pubg آخرها.. ألعاب حرمها الأزهر لخطورتها علي المجمتع

لُعبة (pubg)
لُعبة (pubg)
نعمات مدحت
dostor.org/2414122

انطلاقًا من دور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إرشاد الناس إلى ما فيه الخير، فقد حذر في بيان له من خطورة لُعبة (pubg) وما يماثلها.

وأضاف المركز: تستهدف هذه اللعبة جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب وتعتبر الوجه الآخر للحوت الأزرق، وتبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تستخدِم أساليبَ نفسيةً معقَّدةً تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل، وتجتذب محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الالكترونية لأنها تستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى.

وتابع: رصد قسم متابعة وسائل الإعلام بالمركز أخبارًا عن حالات قتل من مستخدمي هذه اللعبة، وقد نهانا الله سبحانه عن ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا فقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}

ويهيب المركز بالعلماء والدعاة والمعلمين بنشر الوعي العام بخطورة هذه الألعاب على الفرد والمجتمع، وتأكيدًا على حُرْمة هذا النوع من الألعاب، لخطورته على الفرد والمجتمع يجرم مركز الأزهر للفتوى هذا النوع من الألعاب ويهيب بأولياء الأمور وكل الفاعلين في المجتمع والجهات المختصة إلى منع هذا النوع من الألعاب، وقدم الأزهر الشريف 11 نصيحة للوقاية من خطر تلك اللعبة أبرزها: مراقبة تطبيقات الهاتف بالنسبة للأبناء، وعدم ترك الهواتف بين أيديهم لفترات طويلة، وشغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة والأنشطة الرياضية المختلفة.

بالإضافة إلي التأكيد على أهمية الوقت بالنسبة للشباب، مشاركة الأبناء في جميع جوانب حياتهم مع توجيه النصح وتقديم القدوة الصالحة لهم، وتنمية مهارات الأبناء، وتوظيف هذه المهارات فيما ينفعهم والاستفادة من إبداعاتهم، والتشجيع الدائم للشباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء.

جدير بالذكر أن تلك اللعبة لم تكن الوحيدة التى بادر الأزهر الشريف بالإعلان عن رفضها حفاظا على النشء والشباب والأسرة، بل سجلت المؤسسة الدينية العديد من المواقف المعلنة على مرأى ومسمع الجميع، رفضها القاطع للألعاب التى تستهدف الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهى.

" الكونكر"

أكد المركز، أن الكونكر من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط الشرعية، وأكبر المخالفات احتوائها على قمار.

وأضاف أنه يلعب فى هذه اللعبة أكثر من شخص فى الوقت نفسه على رصيد وهمى من النقود (على شكل نقاط)، ويقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون، والقمار أو المراهنة من الميسر المتفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه فى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ".

" الحوت الأزرق"

شكلت لعبة الحوت الأزرق، حالة من الخوف والزعر لدى أولياء الأمور لفترة طويلة، بعدما راح ضحيتها 130 حالة انتحار من الشباب، الأمر الذى انتفضت معه كافة المؤسسات والهيئات للحد من انتشار اللعبة حفاظًا على أبناءنا.

و أصدر المركز بيانا حذر فيه من تلك اللعبة، موضحًا:"نهانا الله سبحانه عن ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا فقال: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)، وقدم 11 نصيحة للوقاية من خطورتها.

" البوكيمون جو"

حرم الأزهر الشريف لعبة البوكيمون جو، مؤكدًا أنها تحوى كثير من المفاسد، وأصبح الأطفال والشباب يسيرون فى الشوارع يبحثون عنها، بل أنها تصيب بالإدمان الكامل لهذا النوع من التطبيقات الإلكترونية حيث تجعل اللاعب لا يمارس أى نشاط بسبب الإرهاق الذهنى الذى يتعرض له، وبالنسبة للأطفال فتصيبهم بالعزلة والانطوائية، فضلا عن أنها تمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد.

" البوكر"

أعلن الأزهر تحريم لعبة البوكر، حيث تضمنت الفتوى أن اللعبة عبارة عن قمار افتراضي، وأنها استنزاف للوقت، دون الحصول على قيمة، مشيرًا إلى أنها تشجع الشباب على لعب القمار الحقيقي.

" القمار الافتراضي"

من الألعاب التى حرمها الأزهر الشريف، فقد قال الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق إن لعبة (القمار الافتراضى) التى بدأت تجذب الشباب عبر الموقع الاجتماعى "فيس بوك" ما هى إلا نوع من الميسر والمقامرة المحرمة شرعًا.



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