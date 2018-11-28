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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
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اقتصاد
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:57 ص

هشام توفيق: 45% زيادة متوقعة بأرباح الشركات فى 2017- 2018

هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
أسامة الشندويلي
dostor.org/2414118

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب من خلال تحديث كامل للمصانع، ورفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن، لافتًا إلى دعوة شركات عالمية للدخول في شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات، وخاصة للجرارات الزراعية، والاستعانة باستشاري للوقوف على الحالة الفنية لشركات الأسمدة والأدوية التابعة وتحديد احتياجات التطوير.

وأوضح بيان للوزرة، صباح اليوم، تأكيد الوزير أن هناك خطة متكاملة للشركة القابضة للتأمين، وأنه تم تعيين إدارة جديدة للشركة القابضة، وتتضمن الخطة التركيز على النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية وكذلك تطوير المنتجات وأساليب البيع، مع إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة.

وتطرق الوزير إلى رؤية الوزارة بشأن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، من خلال تحسين العوائد المحققة لشركات تداول الحاويات، واستغلال الإمكانات المتوفرة لدى شركات النقل البرى والتجارة الخارجية في دراسة تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة جسور لنقل البضائع إلى إفريقيا وأوروبا بهدف زيادة عملية التبادل التجاري.

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