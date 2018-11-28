وزير قطاع الأعمال: إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى للغزل والنسيج

ذكر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس، عددا من الأمثلة في مشروعات التطوير.



وأضاف بيان للوزارة، صباح اليوم، أن هناك خطة شاملة وغير مسبوقة للنهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع، وتأهيل العنصر البشري، ومن المقرر دمج 23 شركة في 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى (المحلة- كفر الدوار- حلوان).



وأشار إلي أنه يتم تحديث محالج القطن التابعة وتقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا، مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف، موضحًا أنه سيتم تمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج التي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة.