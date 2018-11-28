لتجنب "لطشة البرد".. نصائح مهمة للاستحمام في الشتاء

بالتزامن مع قدوم شهر ديسمبر والذي يعتبر أكثر شهور الشتاء التي يشعر بها الجميع بالبرد القارس، فخطوة الاستحمام بالنسبة للكبار وكذلك الصغار كبيرة في هذه الفترات، ووفقًا لنصائح الأطباء، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الاستحمام في الشتاء دون الشعور بالبرد أو تجنب الإصابة بأمراض البرد المشهورة.



وبحسب موقع "فسيولوجي توداي"، فهذه الخطوات هي:



-تهيئة المنزل من خلال تدفئته، وبالأخص لو الطفل هو الذي يذهب للاستحمام، حيث يجب غلق النوافذ لصد التيار الهوائي في كل المنزل حتى لا يصيب الشخص عقب خروجه من الحمام.



-تحضير الملابس التي يجب أن تكون ثقيلة والمناشف، وكذلك شراب ثقيل ويتم وضعهم بالحمام لارتدائهم بعد الانتهاء من الحمام مباشرة.



-التركيز حول الانتهاء من تنظيف المنزل والأطباق والمطبخ وجمع الغسيل من المنشر تفاديًا التعرض للهواء بعد الاستحمام.



-إخطار المتواجدين بالمنزل عدم فتح حنفية المطبخ أثناء الاستحمام حتى لا تتغير درجة حرارة المياه بصورة مفاجئة.



-هناك خطوة مهمة قبل الاستحمام وهي تدفئة الحمام عن طريق فتح صنبور الماء الساخن وغلق النافذة وباب الحمام لتعبئة الحمام بالبخار تفاديًا الشعور بالبرد عند خلع الملابس.



-أثناء الاستحمام يجب ضبط درجة حرارة الماء على السخونة المناسبة للجسد، ثم يتم بالتدريج تقليل درجة السخونة للقدرة على الخروج من تحت الماء.



-يجب البدء بلف الشعر بمنشفة لمنع التنقيط على الجسم، يليها تنشيف الجسد بسرعة وارتداء الملابس.



-عقب الانتهاء من الاستحمام يتم استنشاق ماء بارد من الصنبور مع غسل الفم أو المضمضة حتى لا تأخذ برد، وذلك بالنسبة للكبار والأطفال.



-قبل الخروج من الحمام يتم فتح باب الحمام فتحة صغيرة لإخراج البخار لمعادلة درجة الحرارة حتى لا يأخذ الجسم صدمة.



-يعتبر أفضل وقت للاستحمام هو قبل النوم، بينما للأطفال لابد من انتظار الشعر يجف حتى لا يصابون بنزلات البرد.