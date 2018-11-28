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اقتصاد
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:51 ص

هشام توفيق: إغلاق الشركات الخاسرة هو البديل الأخير

هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
dostor.org/2414111

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، رؤية وخطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تشمل عدة محاور بينها بدائل التعامل مع الشركات الخاسرة للتغلب على الخسائر وتعظيم العوائد المحققة من الشركات الرابحة، وحصر واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.

وأوضح الوزير أن الفلسفة وراء خطة التطوير تعتمد على قيام قطاع الأعمال العام بدور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات، والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى، مؤكدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكة في الإدارة.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، إلى نتائج أعمال الشركات لعام 2016- 2017 والتي تؤكد وجود 73 شركة رابحة بقيمة 15 مليار جنيه، و48 شركة خاسرة نحو 7.5 مليار جنيه، ووصلت حقوق الملكية بها إلى نحو 38 مليار جنيه بالسالب، وفيما يخص نتائج الأعمال الأولية لعام 2017- 2018 تشير إلى زيادة نحو 45% في الأرباح عن العام السابق له.

وأكد الوزير أنه تم الاستقرار على البدء بعدد 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وتم وضع خطط واضحة للتعامل مع كل منها، بعد دراسات شاملة تحليلية لكافة الشركات ومناقشتها بشكل تفصيلي مع إدارات الشركات القابضة، ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، سواء من خلال تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فني أو العمرات الجسيمة، على أن يكون الإغلاق هو آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.

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