قطاع الأعمال تؤكد انفراد "الدستور" بطرح 205 من الأصول للمستثمرين

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في بيان للوزارة صباح اليوم، انفراد "الدستور" بوصول حصر الأصول العقارية إلي 205 أصول من أجل طرحها علي المستثمرين.



وأوضح "توفيق"، بحسب البيان، أنه تم حصر 205 قطع أراضٍ مملوكة للشركات، والبدء في إجراءات استغلالها وتغيير التراخيص، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في عمليات البيع من خلال مزايدة علنية، مؤكدا أن حصيلة البيع توجه لتمويل أعمال التطوير بالشركات، ولسداد المديونيات.



لمطالعة انفراد "الدستور":

https:www.dostor.org/2411336?fbclid=Iw