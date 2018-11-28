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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:47 ص

محمد فريد خميس يبحث تذليل العقبات أمام مستثمري الصعيد

محمد فريد خميس
محمد فريد خميس
أسماء إبراهيم
dostor.org/2414105

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس وعدد من أعضاء الاتحاد، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها: سبل تذليل عقبات مستثمري الصعيد، في ضوء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ووفد اتحاد المستثمرين لمحافظة سوهاج، واستعراض المذكرة الواردة من مجلس الوزراء، بخصوص توصيات المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه الذي نظمه اتحاد المستثمرين.

كما سيناقش عرض النسخة النهائية من بروتوكول التعاون بين اتحاد المستثمرين والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تقرير زيارة وفد اتحاد المستثمرين لمدينة بئر العبد بشمال سيناء، والمشاركة في الذكري الأولي لحادث شهداء مسجد الروضة، وسيناقش أيضا ما ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروعات متنوعة بمنطقة نويبع بجنوب سيناء.

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