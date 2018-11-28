القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
حوادث
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:36 ص

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كثافات مرورية بمحاور
dostor.org/2414098

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدراس والجامعات واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وتواجدت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الطلاب والموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات أثناء توجه الطلاب للمدارس، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ يومين

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ يومين

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ 3 أيام

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ اسبوع

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ اسبوع

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 25 درجة

الليلة.. الحفل الشهرى للمطرب على الحجار بساقية الصاوى

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطى

"ترامب" يُحدد سبب خروج واشنطن المحتمل من الشرق الأوسط

ads
الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الصحراوي في البحيرة

هشام توفيق: إغلاق الشركات الخاسرة هو البديل الأخير

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

وفاة نجل مطرب المهرجانات مجدي شطة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

كشف غموض العثور على جثة عامل بالطريق الصحراوي في البحيرة

هشام توفيق: إغلاق الشركات الخاسرة هو البديل الأخير

ads
كشكول

محافظ بني سويف يستقبل وفد «عين شمس» استعداداً للقافلة الشاملة

«عبد الغفار» يترأس اجتماع المعهد القومي للمعايرة

اليوم.. لقاء «السيسي» بوفد طلاب طب الأزهر

المغربي:كل الدعم لاتحاد طلاب جامعة بنها

تجارة سوهاج تواصل تدريب "ابدأ مشروعك "

الأمصار

دعوة إلى مجلس الأمن لتأجيل قرار الهدنة في اليمن

روسيا: فرض مزيد من العقوبات الغربية لن يحل أزمة أوكرانيا

خبير مصري: الدبلوماسية العامة حل الشعوب للانفتاح على العالم

التحالف يدك دوريات ومواقع مليشيا الحوثي بين لحج وتعز

صحيفة: مدير حملة ترامب التقى مؤسس ويكيليكس سرا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصا بتسمم غذائى في سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

عقار يعطي أملًا جديدًا لمرضى نزيف المخ

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎