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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:54 ص

رونالدو يطيح بـ"ملكة إنستجرام" الحسناء

رونالدو
رونالدو
وكالات
dostor.org/2414042

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفتنوس الإيطالي، من إطاحة الفنانة الأميركية الحسناء سيلينا غوميز عن عرشها في "مملكة أنستجرام"، بعد أن كانت أكثر المشاهير متابعة على تلك المنصة الاجتماعية الشهيرة.

وجاء نجاح "رونالدو" عقب أعوام احتل فيها المركز الثاني بعد سيلينا في موقع "إنستجرام"، لكنه تخطى عدد متابعيها الـ144.308.767 بعدد متابعين يصل إلى 144.309.204.

وعلى الرغم من أن الفارق كان بسيطا بين النجمين لحظة تفوق رونالدو، فإن عدد متابعي الأخير بلغ مؤخرًا حوالي 146 مليونًا على "إنستجرام".

وربما جاء نجاح رونالد، بعد قرار سيلينا أخذ فترة من الراحة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان آخر منشور لها على "إنستجرام" في يوم 23 سبتمبر، وفقًا لمجلة "elle" الفرنسية.

وأوضحت سيلينا للمجلة الفرنسية، أنها قررت أخذت بعض الراحة لتلقي العلاج النفسي، كما تحدثت عدة مرات بشأن تخليها عن "إنستجرام".

وكشفت أنه حتى لم يعد التطبيق متاحًا لديها، وقالت: "لم أعد نشطة على الإنترنت، ولا أملك كلمة المرور الخاصة بحسابي على إنستجرام".

واعتبرت النجمة الأمريكية أن "إنستجرام" يعد مكانا مليئا بالزيف بالنسبة لها، مردفة: "أعلم أن لصوتي دورا بارزا جدا، ولكني لا أستهين به أيضا، فأنا حريصة جدا بشأن كل شيء وخاصة حياتي الشخصية، ولا أكترث أن يراني الناس على طبيعتي، فأنا أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها ولا أحاول الاختباء وراء المظاهر".

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