البابا تواضروس يلقى عظتة الأسبوعية من الكاتدرائية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظتة الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



جدير بالذكر أنه تنطلق فعاليات معرض الكتاب القبطي السنوي، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر الجاري، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتستمر فعالياته إلى 12 ديسمبر المقبل.



وتتأهب الكاتدرائية لإقامة المعرض السنوي من خلال استقبال طلبات دور النشر القبطية لإقامة جناح خاص لكل منها خلال فعاليات معرض الكتاب القبطي السنوي.



ومن المقرر، أن يشارك في معرض الكتاب القبطي هذا العام، حوالي أكثر من 40 دور نشر قبطية تابعة للكنائس والأديرة بمختلف المحافظات.

