NBA.. ناجتس يسحق ليكرز ويحقق أكبر فوز عليه فى تاريخه

لقن دنفر ناجتس ضيفه لوس أنجليس ليكرز درسًا قاسيًا وتغلب عليه 117-85 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء أمس الثلاثاء.



وهذا هو أكبر فوز في تاريخ ناجتس على ليكرز، كما أنه الأكبر منذ انتصاره عليه 113-84 في 12 نوفمبر 1993.



ويحتل ناجتس المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 14 فوزًا وسبع هزائم بعدما انتصر للمرة الرابعة على التوالي.



وللمرة العاشرة هذا الموسم يجبر صاحب الأرض منافسيه على تسجيل أقل من 100 نقطة وهو يتصدر فرق البطولة في هذه الإحصائية.



ويأتي ليكرز في المركز السابع في الغرب برصيد 11 فوزًا في 20 مباراة.



ولم يتقدم ليكرز سوى مرة واحدة في المواجهة قرب نهاية الربع الأول ومنذ ذلك الحين استعاد ناجتس التقدم ولم ينظر خلفه.



وقرر لوك والتون مدرب ليكرز الاعتماد على البدلاء ومنح راحة للأساسيين بعد ارتفاع الفارق إلى أكثر من 20 نقطة في بداية الربع الأخير.