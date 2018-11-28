مورينيو: الحارس "دى خيا" يريد البقاء فى مانشستر يونايتد

وصف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا بأنه أفضل حارس مرمى في العالم، وقال إن اللاعب الإسباني يريد البقاء في أولد ترافورد بعد إنقاذ فرصة بطريقة مذهلة ساهمت في تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.



وبعد الفوز 1-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع على يانغ بويز باستاد أولد ترافورد في المجموعة الثامنة شدد مورينيو على أنه من المهم لطموح يونايتد الحفاظ على حارس إسبانيا البالغ عمره 28 عامًا والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا.



وأبلغ مورينيو الصحفيين بعد إنقاذ استثنائي أظهر أهمية الحارس الإسباني ليونايتد: "إنه أفضل حارس مرمى في العالم. طموحنا هو أن يكون لدينا الأفضل في العالم ويجب الحفاظ عليه".